Le nouveau patron d'EDF déjà sous pression de Matignon

Coïncidence, ce courrier a été écrit avant l'annonce d'EDF d'un nouveau retard de six mois pour l'EPR de Flamanville, qui va entraîner un surcoût de 500 millions d'euros supplémentaires. La centrale de nouvelle génération doit être mise en route mi-2024 désormais, à moins d'un nouveau report. Matignon veut également que l'entreprise redresse sa trajectoire financière : une gageure, EDF étant très endettée.



Le groupe doit également s'engager plus avant dans la planification écologique, pour laquelle il jouera un grand rôle. Luc Rémont a maintenant six mois pour répondre à la Première ministre. C'est durant ce premier semestre qu'est attendu une « feuille de route stratégique, opérationnelle et financière » pour l'avenir d'EDF. Un document qui sera scruté de très près par le gouvernement.