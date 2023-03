Le numérique va peser de plus en plus lourd dans l'empreinte carbone de la France

L'empreinte carbone de l'ensemble du secteur du numérique représentait en 2020 2,5% de l'empreinte nationale. À l'horizon 2050, elle pourrait faire un bond de géant : +187%, selon la conclusion d'un rapport de l'Ademe, l'agence de la transition énergétique, et de l'Arcep, l'Autorité de régulation des communications. Les deux institutions estiment que la consommation de métaux et de minéraux va progresser de 59%, tandis que la consommation d'énergie grimpera de 79%.



Les centres de données, indispensables pour distribuer les nouveaux contenus, verront quant à eux leurs émissions progresser de 22%. L'Ademe et l'Arcep ont imaginé d'autres scénarios comme par exemple celle d'une révolution numérique totale, dans laquelle l'industrie trouve les capacités de capturer et de séquestrer le CO2 tout en accélérant les innovations technologiques.