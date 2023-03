Le panier anti-inflation ne verra sans doute pas le jour

C'était l'idée phare du gouvernement pour lutter contre l'inflation sur les produits de base, notamment alimentaires : un panier d'une cinquantaine de références, que les enseignes de grande distribution devaient proposer à leurs clients à partir du mois de mars. Mais cette idée a été enterrée, a déclaré Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. « Nous avons rencontré Bruno Le Maire avant-hier et il nous l'a confirmé, il n'y aura pas de panier anti-inflation », a expliqué samedi dernier la représentante du premier syndicat d'agriculteurs à France Info.



La FNSEA était hostile à cette idée, qui selon l'organisation allait casser les prix et s'adresser à tout le monde. Elle plaide plutôt pour un chèque alimentaire à destination des ménages les plus modestes, ainsi qu'à des incitations pour « mieux consommer, à choisir des produits bruts et frais car les produits qui augmentent le plus sont les produits traiteurs », a expliqué Christiane Lambert.