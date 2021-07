Le patron de Marlboro veut la fin de la cigarette

Si le monde devait se débarrasser de la cigarette, cela ne gênerait pas Jacek Olczak, le PDG de Philip Morris International. Dans une interview au Sunday Telegraph, il a tout simplement plaidé pour une interdiction de la cigarette le plus rapidement possible. « Nous pouvons voir le monde sans cigarettes. Et en fait, plus cela arrive tôt, mieux c'est pour tout le monde », a-t-il déclaré. Une interdiction que plusieurs pays pourraient mettre en place comme au Royaume-Uni ou au Japon.



Jacek Olczak est en faveur d'une interdiction en 2030, de la même manière que les voitures thermiques. « Avec la bonne réglementation et les bonnes informations, cela peut arriver dans 10 ans dans certains pays. Et vous pouvez résoudre le problème une fois pour toutes », ajoute le patron de celui qui est à la tête de marques aussi connues que Marlboro, Chesterfield ou L&M.