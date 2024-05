Le pessimisme des Français face au marché immobilier

Les résultats de l'enquête montrent une nette différence de perception selon les catégories socioprofessionnelles. Les ménages aisés et les propriétaires restent moins pessimistes (51 % et 58 % respectivement) par rapport aux catégories populaires et aux locataires, qui sont 67 % et 66 % à se montrer inquiets. Les jeunes, en particulier les 25-34 ans, sont également plus confiants (48 %) comparés aux plus âgés, notamment les 64 ans et plus, dont 64 % sont pessimistes.



Malgré une baisse réelle des prix de l'immobilier (-2,8 % sur un an selon SeLoger), la majorité des Français continue de croire que les prix augmentent. Cette perception erronée est observée dans toutes les zones géographiques : 57 % des sondés pensent que les prix augmentent encore dans les grandes métropoles, 55 % dans l'agglomération parisienne et 46 % dans les petites et moyennes villes.



La principale barrière à l'accès à la propriété demeure le coût élevé de l'immobilier, suivi par l'insuffisance de l'apport personnel et la baisse du pouvoir d'achat due à l'inflation.