Le pétrole Brent dépasse les 70 dollars le baril

Le baril de pétrole Brent passe le cap des 70 dollars

Si l’Iran n’exporte pas de pétrole à cause des sanctions et de l’embargo imposés depuis des décennies, et ce alors que le pays détient près de 10% des réserves avérées de pétrole du monde, l’impact d’une potentielle guerre avec les États-Unis serait catastrophique. Le Moyen-Orient risque d’être déstabilisé et l’acheminement du brut jusqu’aux pays occidentaux perturbé.



Sur cette base, qui reste un scénario théorique, les marchés commencent à bouger : une hausse du pétrole a déjà été constatée en Bourse, avec un premier seuil atteint le lundi 6 janvier 2020 à 10 heures. Le pétrole Brent, issu de la mer du Nord, s’échangeait à 70 dollars le baril, un niveau jamais atteint depuis le 28 mai 2019. La hausse, durant le week-end, a été de 2,04%.