Le plafond journalier des tickets restaurant reste à 38 €

Le montant que les salariés détenteurs de tickets restaurants pourront dépenser chaque jour va rester à 38 euros jusqu'au 28 février 2022, selon des informations de Capital. Un décret devrait être publié dans les prochains jours, qui va également préciser qu'il sera possible d'utiliser ces titres les dimanches et les jours fériés, là aussi jusqu'à la même date. En revanche, la date d'expiration des tickets restaurants de 2020 va bel et bien s'éteindre le 1er septembre.



La date de validité des tickets restaurants 2020 a été repoussée pour soutenir le secteur de la restauration et permettre aux salariés de les dépenser (la plupart des établissements étant fermés en raison de la crise sanitaire). Il est d'ailleurs toujours possible de les échanger contre des titres 2021 auprès de son employeur, jusqu'au 15 septembre. Parmi les autres mesures de soutien : le plafond de dépenses journalier qui a doublé.