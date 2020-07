Le plan de relance européen est finalement validé

Les 27 ont fini par se mettre d'accord autour d'un plan de relance commun, après la crise sanitaire qui a mis à genoux une bonne partie de l'économie européenne. Dans le détail, il contient des prêts à hauteur de 360 milliards d'euros, et des subventions pour 390 milliards. Les sommes seront empruntées au nom de l'UE, ce qui garantit des taux extrêmement avantageux, bien plus que ce que les pays pourraient obtenir sur les marchés financiers. Dit autrement, l'Union européenne va pouvoir créer de la dette, ce qui est un pas significatif pour une Europe fédérale. L'autre volet des discussions concernait le budget de l'UE sur la période 2021 à 2027.



Emmanuel Macron, principal architecte du plan de relance européen avec Angela Merkel, a salué l'accord arraché après quatre jours d'intenses discussions à Bruxelles. Pour le chef de l'État, c'est « un jour historique pour l'Europe » : « En deux mois, nous avons réussi à bâtir un consensus pour que ce plan de relance inédit devienne une décision et donc une réalité », a-t-il expliqué. Pour la Chancelière allemande, cet accord montre que l'Europe peut toujours « agir ensemble » : pour Angela Merkel, il s'agit d'un « signal important » qui va bien au-delà de la simple Europe. C'est tout simplement « une réponse à la plus grande crise de l'UE depuis sa création ».