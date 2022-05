Le plein emploi est à portée de main, selon Elisabeth Borne

Le taux de chômage « est au plus bas depuis 15 ans », s'est félicité Elisabeth Borne durant la cérémonie de passation de pouvoir avec Olivier Dussopt, devenu ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Le taux de chômage a atteint 7,3% de la population active au premier trimestre 2022, selon les chiffres les plus récents de l'Insee. Celle qui est désormais Première ministre a ajouté que le taux de chômage des jeunes était au plus bas depuis 40 ans.



« Jamais autant de Français n'avaient eu un travail », s'est-elle réjoui. C'est pourquoi « le plein emploi est à portée de main », a assuré Elisabeth Borne. Les résultats obtenus ces cinq dernières années sont « d'abord le fruit de réformes nécessaires, exigeantes », souligne la nouvelle locataire de Matignon qui plaide sa propre cause.