Le plein emploi s'éloigne avec une stagnation du chômage

Le début de l'année 2024 se révèle compliqué pour le gouvernement avec une augmentation de 5 600 personnes sans aucune activité durant les trois derniers mois. D'après la Dares, 3,033 millions de personnes étaient classées en catégorie A (sans activité) au quatrième trimestre de 2023, soit une hausse de 0,2%. En comptant les personnes en activité réduite (catégories B et C), ce chiffre atteint 5,4 millions. Ces statistiques reflètent un contexte économique tendu, exacerbé par les préoccupations des agriculteurs et la nécessité d'une gestion prudente du marché du travail.



Face à cette situation, Catherine Vautrin, la nouvelle ministre du Travail, hérite d'un portefeuille élargi incluant la Santé et les Solidarités. Elle est chargée de mettre en œuvre des mesures pour atteindre le plein emploi, une promesse centrale du président Emmanuel Macron.



L'annonce d'un « acte 2 de la réforme du marché du travail » prévu pour le printemps, ainsi que la mise en place de règles plus strictes pour les chômeurs refusant des offres d'emploi, marquent les axes principaux de cette politique. À court terme, la ministre doit également s'atteler à l'accord sur le travail des seniors et les déroulés de carrières pour augmenter le taux d'emploi des 60-64 ans à 65% d'ici 2030.