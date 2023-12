Le poids de la transition énergétique pour les finances publiques

Plusieurs pays européens commencent à explorer d'autres sources de revenus, comme les péages urbains ou la diminution des subventions pour les véhicules électriques. Ces alternatives pourraient être envisagées en France pour compenser les pertes liées à la transition énergétique. De plus, le rapport indique que 110 milliards d'euros supplémentaires par an seraient nécessaires en investissements privés et publics pour les projets de décarbonation, sans estimation précise pour 2050.



En parallèle, les investissements non favorables au climat pourraient diminuer, notamment grâce à l'adoption accrue des véhicules électriques et aux efforts de sobriété énergétique. Malgré les coûts initiaux, la Direction du Trésor insiste sur les bénéfices à long terme de la transition énergétique pour l'économie et le bien-être général. Elle encourage à une anticipation proactive des mesures à adopter pour naviguer au mieux cette transition.