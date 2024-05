Le poids très lourd des missions de service public pour La Poste

Les quatre missions de service public de La Poste, à savoir le service universel postal, la contribution à l'aménagement du territoire, le transport et la distribution de la presse, ainsi que l'accessibilité bancaire, sont intégralement financées par le budget de l'État. Cependant, pour Éric Lombard, cette situation n'est plus tenable. « Le sac à dos devient trop lourd », a-t-il répété, mettant en lumière le poids croissant de ces missions sur les finances de La Poste et, par extension, sur celles de la CDC.



Le dirigeant de la CDC a évoqué deux pistes pour alléger ce fardeau : soit l'État augmente les financements alloués à ces missions, soit les coûts de ces missions sont diminués. Cette réflexion, bien que nécessaire, soulève des questions quant à la pérennité et la qualité des services publics assurés par La Poste. Éric Lombard a notamment insisté sur la mission d'aménagement du territoire, qui reste cruciale, mais qui doit être réévaluée en concertation avec les pouvoirs publics et le Parlement.



La situation financière de La Poste est alarmante. La CDC a enregistré un bénéfice net de 3,9 milliards d'euros en 2023, en baisse de 7 %, impactée par la crise de l'immobilier et les difficultés financières de La Poste. Le résultat de cette dernière a été divisé par deux, en grande partie en raison des déficits accumulés liés aux missions de service public.