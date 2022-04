Le populisme à l’Elysée ?

Définissons tout d’abord le terme pour parler de la même chose : le populisme désigne la réponse politique à un mécontentement largement répandu, profond et non passager, au sein des classes moyennes et populaires, mais aussi supérieures. Ce mécontentement, qui a des causes diverses, appelle un discours où se mêlent d’un côté le bon sens, qui prend acte de la légitimité du mécontentement face à des élites dirigeantes parfois détachées des préoccupations de la population, et de l’autre le simplisme qui ne restitue pas à l’opinion les complexités du monde contemporain, abondant à gros traits dans le sens des attentes (souvent peu réalistes) des classes mécontentes. Cela correspond à des promesses financières et fiscales ou à celles du RN sur la nationalité, qui se heurteraient à des obstacles juridiques. C’est une sorte de facilité électoraliste qui est volontiers irresponsable. Le populisme canalise une exaspération, voire un désespoir, mais il relève plus du flair que de l’art de gouverner.

Populisme smart, cela veut dire tenter de concilier les deux, à savoir ne pas démoniser, mais accepter les revendications populaires, avec un corollaire qui est la pédagogie, c’est-à-dire le contraire du simplisme à outrance. Un discours populiste smart consiste à respecter « les raisons d’autrui » comme le dit l’écrivain Nicolas Matthieu, et non à les évacuer comme inconvenantes ou grossières, et à reconnaître ainsi que les causes du mécontentement sont valides, voire même à les partager, brisant les codes du langage politiquement correct qui attise le vote populiste comme le souffle sur la braise. En même temps, le populisme smart entreprend d’expliquer sans détour les réalités économiques et internationales. Sympathie pour les demandes populaires, empathie pour les plus vulnérables dans la transition économique que nous vivons, mais aussi vérité sur les contraintes comme les opportunités associées à la mondialisation. Populisme smart, cela signifie exploser simplement ce qu’il est possible de faire et ce qui moins à portée et pourquoi.

Par exemple, plutôt que s’empresser de rejeter le principe d’une préférence nationale en l’accusant de tous les maux, il explique pourquoi ce principe est apparu dans le débat – les abus de couverture sociale au bénéfice des immigrés d’Afrique et du Maghreb (RSA, allocations familiales, etc.) –, dans quelle mesure son application aurait du sens, et pourquoi il n’est en rien contraire à l’universalisme français qui consiste à accueillir quiconque qui adhère aux grands principes politiques et à l’héritage culturel français.

De même il explique pourquoi des principes anciens comme la laïcité ou le droit du sol, conçus dans un contexte historique spécifique, méritent d’être adaptés aux réalités actuelles, sans que cela signifie un reniement. Faudrait-il par exemple distinguer nationalité et citoyenneté comme le font les Britanniques ? Autre exemple : il convient de reconnaître l’échec patent de l’intégration et le malaise que cet échec a provoqué dans la société, mais sans conclure à un rejet systématique des migrations, car elles font partie de l’histoire de l’humanité. Mieux vaut proposer pourquoi et comment l’Europe doit s’investir dans le développement économique en Afrique pour juguler d’inévitables poussées migratoires à venir, et pourquoi elle est la bonne échelle d’action.

Le populisme smart consiste à affronter les postures idéologiques qui trop souvent tronquent le débat politique, à désamorcer les inquiétudes culturelles, à désosser les enjeux économiques pour montrer toute la vacuité des solutions faciles, et à offrir un discours offensif pour ramener l’opinion à croire à la politique.

Il porte aussi un révisionnisme sur le rôle des partis, dont le discrédit est lié à la détérioration du personnel politique. Leur rôle de RH pour rechercher des talents, faire de la compétence le critère principal de leur recrutement, mérite d’être posé sur la place publique si les partis veulent retrouver la confiance et la considération des électeurs.

