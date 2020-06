Le portage salarial : une solution en temps de crise

Qu’est ce que le portage salarial ?

La crise sanitaire que nous vivons met à l’épreuve notre système de protection sociale. C’est l'occasion de s’interroger sur l’adaptation des nouvelles formes d'emploi comme le portage salarial à cette situation inédite.Le portage salarial estentre une, unet unequi joue. Le consultant signe un contrat de travail en portage salarial (à durée déterminée ou indéterminée) et devient ainsi un “salarié porté”. Cette solution lui permet :Le consultant est rémunéré sur le chiffre d’affaires hors taxe qu’il génère. Son chiffre d’affaires est alors transformé mensuellement en salaires par la société de portage salarial après déduction des cotisations sociales et des frais de gestion de celle-ci. Des simulations de salaire en ligne permettent au futur salarié porté d’estimer sa rémunération avant de signer.: le consultant bénéficie d’une protection sociale identique à celle de tout salarié. Il peut ainsi prétendre à l’assurance chômage et continue à cotiser au régime général de retraite des salariés. Il bénéficie, par ailleurs, de congés payés, d’une mutuelle complémentaire d'entreprise, d’une prévoyance et d’une assurance en responsabilité civile et professionnelle pour exercer son activité.: le consultant reste autonome dans la conduite de son activité. Il organise librement ses horaires de travail, prospecte les clients de son choix et fixe ses tarifs.: le consultant en portage salarial est accompagné au quotidien en s’appuyant sur une structure spécialisée dans la gestion de ses contrats, ses factures et tous les aspects juridiques et sociaux liés à son activité ou sa situation (paie, formation, assurances).Comme pour de nombreux salariés, les consultants en portage salarial ont, durant la crise sanitaire, bénéficié d’un certain nombre de dispositifs existants ou créés à cette occasion.Les salariés portés ont pu déclarer des arrêts maladie et percevoir des indemnités pendant cette période (Décret du 9 mars 2020) au titre de :A noter que depuis le 1er mai, les personnes en arrêt pour garde d’enfants passent automatiquement sur le dispositif du chômage partiel. Depuis la réouverture des établissements scolaires, il est, par ailleurs, nécessaire d’obtenir auprès de l’établissement scolaire une attestation indiquant qu’il ne peut pas accueillir votre enfant.Le secteur du portage salarial a été intégré au dispositif de chômage partiel durant cette crise sanitaire. Tous les salariés portés peuvent ainsi en bénéficier sous certaines conditions :Le salarié porté bénéficiaire perçoit alors une allocation correspondant à 70% de sa rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Cette rémunération est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus sur les 12 derniers mois. La société de portage salarial verse cette indemnité au salarié porté sur la base du compte rendu d’activité indiquant les heures ou les jours qui auraient dû être travaillés.Le décret du 16 avril 2020 a précisé que les salariés portés en CDI qui se trouvent sans prestation, c’est à dire sans contrat de prestation signée, peuvent également bénéficier du chômage partiel. C’est une avancée majeure qui complète la protection sociale offerte par le portage salarial. Le décret du 5 mai 2020 a précisé les modalités de calcul cette indemnité :Pour obtenir le montant de l’indemnité, il suffit alors de multiplier le nombre d’heures indemnisables par 70% de la rémunération mensuelle de référence. Pour bien comprendre, imaginons que la moyenne des heures travaillées sur les 12 derniers mois est de 140 heures, l’indemnité de chômage partielle est alors calculée de la manière suivante :Nous obtenons donc une indemnité brute égale à 140 x 11,86 €, soit 1 660,40 €.Si, malheureusement, la crise sanitaire entraînait la fin d’un contrat en portage salarial, le salarié porté peut tout de même bénéficier de l’assurance chômage dans l’un des deux cas suivants :Nombreux sont les salariés portés à profiter de cette période pour se former grâce à la prise en charge intégral par l’État des formations professionnelles. À l’aide du, les salariés portés en chômage partiel peuvent ainsi suivre une formation à distance grâce à une demande de subvention par leur entreprise auprès(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).