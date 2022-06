Le pouvoir d’achat a reculé chez deux Français sur trois

Plus de deux Français sur trois (67%) ont le sentiment que le pouvoir d’achat a reculé sur les six derniers mois, d’après un sondage Harris Interactive. L’étude, menée pour le compte de l’enseigne Casino, confirme la très grande préoccupation des Français sur ce thème central poussé par une inflation en forte progression en raison du rebond de l’économie post crise sanitaire, puis de la guerre en Ukraine.



Les Français sont particulièrement inquiets des prix des carburants, de l’énergie et des produits alimentaires. 90% d’entre eux ont personnellement subi ces augmentations dans leurs budgets. Et ils ne sont guère optimistes à envisager un avenir radieux : 62% des sondés estiment en effet que leur pouvoir d’achat va continuer à flancher dans les mois à venir.