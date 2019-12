Le premier jour des manifestations contre la réforme des retraites a profité à la grande distribution

Les manifestations du jeudi 5 décembre ont été massives partout en France, avec plus de 800 000 personnes battant le pavé contre la réforme des retraites. Ce jour a aussi été très difficile pour les commerçants, alors que les achats pour les fêtes de fin d’année approchaient. Malgré tout, un secteur a tiré son épingle du jeu : la grande distribution. Les supermarchés et hypermarchés ont enregistré de meilleures ventes qu’un premier jeudi de décembre traditionnel, selon les chiffres du cabinet Nielsen. Les ventes de produits alimentaires ont atteint ce jour 304 millions d’euros.



C’est moins que lors du premier jeudi de décembre 2018 durant lequel les ventes de produits alimentaires avaient atteint 347 millions d’euros. Mais la comparaison est biaisée, selon le cabinet : à l’époque, les Français concentraient leurs achats en semaine en raison du mouvement des « gilets jaunes » qui battaient alors son plein et bloquait les centres-villes et les zones commerciales en périphérie.