Le prêt-à-porter en crise : GPE en redressement judiciaire

Le cas de GPE n'est pas isolé ; il s'inscrit dans une crise plus large qui secoue le secteur du prêt-à-porter depuis plus d'un an. Plusieurs marques reconnues ont subi des destins similaires, avec des liquidations marquantes comme celle de Camaïeu en septembre 2022, qui a entraîné le licenciement de 2.100 employés. D'autres enseignes, telles que Pimkie, Naf Naf, San Marina, et Burton of London, ont également dû faire face à des fermetures de magasins, des réductions d'effectifs, ou des procédures de redressement judiciaire.



Les facteurs contribuant à cette crise sont multiples : la pandémie de Covid-19, l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières, des loyers, des salaires, ainsi que la concurrence accrue de la seconde main et de la fast fashion. Selon l'Institut français de la mode (IFM), le secteur de la mode a vu ses volumes de vente reculer de 4% en 2023, témoignant des défis importants auxquels le secteur doit faire face.



La mise en redressement judiciaire de GPE illustre les défis considérables rencontrés par le secteur du prêt-à-porter, confronté à une conjoncture économique difficile et à des mutations profondes de la consommation. La période d'observation accordée à GPE jusqu'au 16 septembre 2024 sera cruciale pour l'avenir des marques Du Pareil Au Même et Sergent Major, ainsi que pour le devenir de leurs 2.500 salariés.