Le prix de l'essence toujours plus cher en France qu'ailleurs

Plusieurs explications sont avancées pour expliquer cette différence. Du côté des distributeurs, on évoque chez Système U une « reconstitution des marges ». Les enseignes ne cherchent plus forcément à tirer les prix vers le bas. Du côté de l'Ufip, autrement dit l'industrie pétrolière, on souligne que l'éthanol ajouté dans le carburant classique est plus cher aujourd'hui, et que les automobilistes français consomment davantage d'E10.



Les professionnels mettent également de l'avant des obligations environnementales imposées aux secteurs les plus pollueurs qui ont été durcies, ce qui les oblige à augmenter leurs contributions financières via les Certificats d'économies d'énergie (CEE). Enfin, les pompistes indépendants assurent que le niveau de leurs marges n'a pas évolué. Les automobilistes français continuent donc de subir des prix plus élevés à la pompe par rapport à leurs voisins européens.