Le prix des assurances sur les voitures électriques bientôt plus élevé ?

Outre la suppression potentielle de la TSCA, le coût des réparations constitue un autre obstacle à la rentabilité des assurances pour les voitures électriques. Selon l'étude d'Assurland, la maintenance de ces véhicules exige l'intervention de carrossiers spécialisés, dont la main-d'œuvre est plus chère. La batterie, représentant jusqu'à 50 % du prix total du véhicule, complique davantage le tableau. Le remplacement de cet élément clé n'est pas rentable, ce qui entraîne une hausse des cotisations d'assurance, particulièrement pour les modèles Tesla. De plus, la réparabilité des batteries sera un critère déterminant dans le calcul du bonus écologique dès 2024.



Si les voitures électriques continuent de gagner du terrain comme solution plus écologique, les propriétaires pourraient voir diminuer certains avantages financiers, en particulier en ce qui concerne l'assurance auto. Le paysage législatif et le coût de maintenance des véhicules électriques sont des facteurs à surveiller de près pour les années à venir.