Le prix des boîtes de gel hydroalcoolique sera encadré

L’épidémie de coronavirus s’est accélérée ces derniers jours en France : d’après les chiffres les plus récents du ministère de la Santé, ce sont 285 cas qui ont été confirmés ce mercredi, soit 73 de plus que mardi. Le nombre de décès, 4, n’a heureusement pas évolué. Pour se protéger, se laver les mains est indispensable et le gel hydroalcoolique une solution simple et efficace. Les vendeurs l’ont bien compris : le prix de ce produit a grimpé en flèche, atteignant parfois des niveaux stratosphériques. Pour couper l’herbe sous le pied des commerçants qui voudraient profiter d’un effet d’aubaine, le gouvernement a publié un décret encadrant le prix des boîtes des gels hydroalcooliques.Publié ce mercredi,, selon les informations d’ Europe 1 . L’encadrement entrera en vigueur ce vendredi, et dès que le texte aura été visé par le Conseil d’État, les pharmacies ainsi que les boutiques en ligne ne pourront pas vendre ces produits plus chers.