Le prix du café va augmenter

Avec la réouverture des bars, des cafés et des restaurants, la consommation du café n'a pas faibli… Elle aurait plutôt tendance à augmenter ! Par ailleurs, l'Asie aussi prend goût à l'or noir, tirant ainsi la demande vers le haut. Une situation qui aurait déjà tendance à propulser les prix du café vers le haut, et s'y ajoute de sérieuses difficultés de production. La livre de café arabica provenant de Colombie a ainsi atteint 2,2 dollars, alors qu'elle était tarifée 1 dollar durant l'été 2020. Une hausse jamais vu depuis 2014. Et il en va de même pour le robusta, bien que pour ce dernier l'augmentation soit moins spectaculaire.



Les conditions sont réunies pour une hausse des prix. Non seulement la demande repart fortement, mais des conditions météo difficiles ont frappé le Brésil, comme le rappelle BFMTV. Une vague de froid exceptionnelle a en effet touché le premier producteur mondial, tandis que la Colombie subit des troubles politiques. Enfin, le coût des transports a augmenté, notamment le fret par mer. Tous les ingrédients sont là pour une hausse des prix.