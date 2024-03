Le prix du chocolat plombe Pâques

Selon une étude récente de l'association UFC-Que Choisir, les prix des chocolats de Pâques ont connu une inflation moyenne de 5% par rapport à l'année précédente, surpassant largement l'inflation alimentaire générale, qui s'est pourtant ralentie à 3,6% sur un an. Cette augmentation est encore plus notable pour les produits phares de la saison, avec des hausses allant jusqu'à 11% pour certaines références bien connues des consommateurs.



Le prix au kilo de ces délices de Pâques atteint des sommets, avec, par exemple, un œuf Maxi Kinder Surprise vendu 60 euros le kilo en grande surface. Une réalité tarifaire d'autant plus frappante lorsqu'elle est comparée au coût d'une tablette de chocolat standard, nettement moins onéreuse. Cette situation interroge sur la politique de tarification des industriels, d'autant plus que les produits concernés ne relèvent ni de l'agriculture biologique, ni du commerce équitable.