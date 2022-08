Le prix du diesel augmente de 16 centimes en deux semaines

Alors que, depuis la mi-juillet 2022, l’évolution du prix du diesel et de l’essence était sensiblement similaire et orientée à la baisse, la tendance a changé de direction à la mi-août 2022. Dès la semaine du 15 août 2022, alors que les prix de l’essence se stabilisaient, les prix du diesel ont entamé une forte hausse de 6 centimes d’euro le litre. La tendance haussière s’est confirmée et accentuée la semaine suivante, celle du 22 août 2022.



La hausse a en effet atteint 10,9 centimes d’euro le litre, portant l’augmentation totale en deux semaines à plus de 16 centimes d’euro. Le vendredi 26 août 2022, le prix d’un litre de gazole en France était de 1,9488 euro, contre 1,7392 euro pour l’essence SP95-E10, soit plus de 20 centimes d’écart.