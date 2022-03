Le prix du fioul domestique a flambé de 44%

La FF3C rappelle que la fin de l'hiver est proche : « La profession recommande de limiter les commandes au nécessaire, et ce, d’autant plus que les prix atteignent des niveaux aberrants ». Des hausses provoquées par des spéculateurs, assure-t-elle, ces derniers ayant peur d'un embargo sur le combustible importé de Russie. Toutefois, la fédération se veut rassurante. Par le passé, les prix ont déjà grimpé rapidement à cause des incertitudes géopolitiques.



Mais le fioul finit toujours par trouver de nouvelles routes d'approvisionnement, faisant ainsi baisser les prix. Jusqu'à la prochaine crise… En France, 3,5 millions de résidences principales sont chauffées au fioul, soit 12% des Français qui habitent généralement dans des zones rurales. Malheureusement, ce sont aussi eux qui subissent le plus la hausse des prix à la pompe.