Le prix du gaz chute sous la barre de 0 euro sur le marché spot

Sur le marché d’Amsterdam, marché de référence pour l’Union européenne, le prix du gaz a connu une situation quasiment inédite, et surtout paradoxale alors que le prix est très élevé. Lundi 24 octobre 2022, durant une heure environ, le TTF néerlandais a chuté sous la barre de 0 euro. Il a atteint, à son niveau le plus bas, -15 euros.



L’écroulement du prix s’est produit sur le marché spot réservé aux achats immédiats. Pour les contrats de moyen et long terme, aucune variation de ce type n’est à signaler. Et concernant le marché spot, la situation paraît en réalité normale : l’offre a été largement excédentaire par rapport à la demande, et la loi du marché a eu l’effet escompté.