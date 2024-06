Le prix du gaz va fortement augmenter en juillet

À partir de juillet, les abonnés au gaz naturel en France devront faire face à une augmentation de leurs factures. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a approuvé une hausse des coûts d'acheminement du gaz, une décision justifiée par la nécessité de financer l'entretien et la sécurité des réseaux de distribution. Cette mesure, qui concerne environ 10,5 millions de foyers, reflète un ajustement des tarifs en fonction des usages spécifiques de chaque ménage.



Pour les ménages utilisant le gaz pour le chauffage, la hausse moyenne sera de 5,5%. Selon une estimation basée sur une consommation annuelle moyenne de 13.480 kWh, la facture pourrait augmenter de 1.489 à 1.571 euros par an, soit une augmentation d'environ 89 euros. D'autre part, les foyers qui utilisent le gaz principalement pour la cuisine et l'eau chaude verront leurs factures augmenter de 10,4%, passant de 245 à 270 euros par an pour une consommation annuelle moyenne de 1.260 kWh.



Cette augmentation des tarifs survient dans un contexte de diminution significative de la consommation de gaz en France. Le bilan annuel de GRTgaz, publié en février dernier, révèle une baisse de près de 20% de la consommation de gaz en deux ans. Ce phénomène est attribué à plusieurs facteurs, notamment un climat plus doux, des efforts de sobriété énergétique et une réduction de l'utilisation du gaz pour la production d'électricité.