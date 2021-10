Le prix du gazole atteint un nouveau record

Alerte au prix du gazole. Selon les données du ministère de la Transition écologique, le litre de gazole coûtait en moyenne 1,53 euro la semaine dernière dans les stations services en France. Il s'agit d'un nouveau record en la matière, qui bat celui établi en 2018… Le même qui avait allumé l'étincelle des « gilets jaunes ». Autant dire que du côté du gouvernement, on doit certainement surveiller de très près cette hausse, qui intervient après celle d'autres énergies comme l'électricité et le gaz.



Les ménages français qui ont le malheur de posséder une voiture diesel paient donc plus cher toutes leurs énergies. Une situation qui s'explique par la hausse en continue des cours du pétrole depuis la levée des restrictions sanitaires et le rebond très fort de l'économie, qui a fait exploser la demande. Depuis un an, le prix du litre de gazole est en effet en augmentation de 28%.