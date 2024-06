Le prix du jus d'orange flambe

Rien ne va plus sur le marché de l'orange. Les principaux producteurs sont touchés par des catastrophes naturelles et des maladies. C'est le cas au Brésil, premier producteur de jus, qui souffre de sécheresse et d'une infestation de la maladie de Huanglongbing (maladie du Dragon jaune), qui empêche la maturation naturelle des agrumes. Résultat : une production en recul de 24 % sur un an.



Aux États-Unis, et plus particulièrement en Floride, autre producteur important de jus, la maladie du Dragon jaune a aussi touché les plantations d'orange, sans oublier une vague de froid et l'ouragan Ian. Du jamais vu, selon les professionnels de cet État américain bien en peine de redresser la barre.