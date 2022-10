Le prix du mètre carré passe sous les 10.000 euros à Paris

Coup sur coup, deux réseaux d'agences immobilières ont annoncé que le prix du mètre carré à Paris était passé sous le seuil symbolique des 10.000 euros au mois de septembre. Pour Century 21, le mètre carré dans les logements anciens s'affiche à 9.758 euros. Pour Orpi, il s'établit à 9.615 euros, selon les chiffres partagés par Les Échos. La demande s'essouffle, les Parisiens recherchent des logements plus grands dans la petite et la grande couronne.



Une demande plus faible, c'est synonyme d'un allongement des délais de vente, comme a pu le constater RTL auprès de plusieurs agences. Auparavant, il n'était pas rare de vendre un bien immobilier dans la semaine. Désormais, l'attente pour trouver un acheteur peut demander 90 jours et plus encore. Conséquence directe : les vendeurs sont obligés de baisser leurs prix pour attirer le chaland.