Le prix du papier toilette va augmenter

Alerte sur le papier toilette ! Le produit indispensable pour tous va en effet voir ses prix augmenter, selon la Copacel (Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et celluloses) interrogée par Le Parisien. En cause, la hausse des coûts : matières premières, emballages, transport… Depuis le redémarrage de l'économie mondiale, la demande explose dans tous les secteurs et il est de plus en plus difficile de fournir tout le monde.



Ainsi, la pâte à papier provenant d'Amérique du Sud et de Scandinavie revient à 44% plus cher pour la pâte de résineux, et de 47% pour la pâte à feuillus. Des matières premières indispensables pour le papier toilette. Il n'y a pas à craindre de pénurie de papier, bien qu'il puisse y avoir des tensions dans certains secteurs, relève la Copacel.