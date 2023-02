Le prix du sucre a explosé en 2022

Le sucre, une matière première de prédilection qui entre dans la composition de nombreux plats ou tout simplement pour donner du goût au café, coûte de plus en plus cher. En fait, le prix du sucre a subi une hausse de 45% l'an dernier, selon le cabinet NielsenIQ pour le compte de France Bleu et de France Info. Une augmentation vertigineuse pour cet ingrédient que les Français n'achètent plus qu'en y réfléchissant à deux fois !



Cette hausse fait d'autant plus mal au pouvoir d'achat que le sucre connaissait des prix très bas depuis 2017. Comment expliquer ces augmentations significatives ? Il y a d'abord la situation actuelle avec une guerre en Ukraine qui fait flamber les prix de l'énergie et de nombreuses matières premières. En France, les betteraviers ont dû composer avec des tarifs du gaz qui se sont envolés (le secteur est très consommateur de cette énergie).