Le problème des loyers impayés en résidence de tourisme

La Fédération nationale des associations de propriétaires en résidence de tourisme (FNAPRT), par le biais de sa présidente, Christine Lorenzini, est sur le qui-vive : les gestionnaires « veulent l’annulation pure et simple des loyers à verser aux propriétaires pendant toute la durée du confinement » explique-t-elle au Figaro Les gestionnaires se retrouvent en effet dans l’impasse : non seulement les locations ont été annulées mais, de plus, les mois d’été pourraient être très compliqués, les mesures de confinement étant rallongées jusqu’au 11 mai 2020. Ils n’ont donc aucune visibilité sur les locations à venir et risquent de ne pas pouvoir compter sur la période estivale pour faire le plein.