Le projet de pass vaccinal définitivement adopté par l’Assemblée nationale

Le gouvernement espère une mise en œuvre du pass vaccinal d’ici le 20 janvier 2022. Celui-ci doit définitivement remplacer le pass sanitaire. Ainsi, pour accéder aux bars, restaurants, activités de loisirs, transports, etc., il faudra désormais se justifier d’un statut vaccinal complet ou d’un rétablissement au Covid-19. La justification par un test négatif ne sera désormais que valable pour avoir accès aux établissements et aux services de santé.



Le texte approuvé par l’Assemblée nationale prend en compte les éléments changés par la révision du texte au Sénat. Les sénateurs ont, en effet, décidé de n’appliquer ce nouveau pass qu’aux personnes dotées de la « liberté vaccinale » contre le Covid-19, c’est-à-dire aux personnes âgées de plus de 16 ans. Les adolescents entre 12 et 15 ans sont encore soumis à l’autorisation de leurs parents pour se faire vacciner. Ainsi, ceux-ci seront donc soumis à la présentation du pass sanitaire pour accéder aux activités de loisirs.