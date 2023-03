Le projet de réforme des retraites… Une erreur de plus qui peut coûter cher

C’est le recul durable et inquiétant de l’engagement des salariés vis-à-vis de leur entreprise. Cet effet est prouvé par de nombreuses enquêtes d’opinion internes aux entreprises.



Une seconde expression de cet effet est le développement des abandons de postes ainsi que des départs sous forme de ruptures conventionnelles.



Ces effets sont dus à deux causes principales :



– La première de gauche fut la mise en place des 35 heures qui a impliqué de la part des entreprises une augmentation de leurs objectifs, pour gommer l’impact négatif de la réduction de 11 % du temps de travail et le maintien des salaires.



La pression sur l’obtention de résultats à court terme, l’insuffisance de formation du management, la disparition des « valeurs de l’entreprise », tout ceci a conduit à des burn-out, à un mauvais climat dans l’entreprise et à une désaffection au travail,



– La seconde de droite fut exprimée par la loi Fillon réduisant les cotisations patronales, qui a eu pour effet de bloquer l’ascenseur social, car les augmentations de salaire des non-cadres se traduisent aussi par une augmentation des cotisations sociales.



Bref deux mesures louables dans les attendus qui les ont justifiées pour leur mise en place, mais qui, en fait, se sont traduites par des effets plus que négatifs.



Alors, ne nous étonnons pas d’entendre les salariés refuser de travailler deux ans de plus.