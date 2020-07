Le rebond de l'économie française plus important que prévu

Du côté du cabinet BCG, on note que la France connaît la reprise d'activité la plus forte en Europe. Sachant que l'activité a enregistré des plus bas historiques durant le confinement et que le pays est un des plus touchés par la crise sanitaire économiquement parlant, ce rebond ne suffira pas à limiter la casse. Bruno Le Maire juge d'ailleurs ces résultats « trop fragiles » pour réviser la prévision de croissance du gouvernement : -11% en 2020.



Le plan de relance de 100 milliards d'euros attendu pour la rentrée ne sera pas de trop pour soutenir l'activité. La fin de l'année devrait être difficile pour de nombreux secteurs alors que les faillites et les plans sociaux risquent de se multiplier. Les jeunes entrants sur le marché du travail vont également avoir des difficultés à trouver un emploi. C'est pourquoi le plan de relance fera la part belle à l'emploi des jeunes.