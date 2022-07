Le rendement du Livret A va encore augmenter

« Selon toute probabilité, le mouvement de hausse du taux du Livret A se poursuivra au 1er février de l'année prochaine », a expliqué François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Il ne fait donc aucun doute que la rémunération du placement va encore progresser en raison de l'inflation. Au 1er août, elle va être relevée à 2%, mais ce niveau est encore loin d'égaler l'inflation qui, au mois de juin, s'établissait à 5,8%.



Le taux du Livret A est actuellement de 1%, il avait déjà augmenté le 1er février dernier alors qu'il plafonnait à 0,5%. Il en va de même pour le Livret de développement durable et solidaire, dont le taux minimal est aligné sur celui du Livret A. Mais il existe un autre placement plus intéressant et malheureusement trop méconnu, le Livret d'épargne populaire (LEP), et François Villeroy de Galhau aimerait que les Français s'y intéressent davantage.