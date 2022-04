Le renouveau du Plan Calcul

Il a été supprimé d’un trait de plume par Giscard d’Estaing qui jetait au panier 8 ans d’efforts accomplis par les équipes et d’argent budgétaire (aux frais des contribuables) dépensé par l’Etat en financement des travaux de recherche. Pourtant, le Plan Calcul avait réussi dans la mesure où le programme fixé (gamme d’ordinateurs IRIS) avait été réalisé et où Unidata, association intime entre CII et les branches informatiques de Siemens et de Philips, avait été créée plus d’un an auparavant et avait pris un bon départ en vue de devenir un jour « l’Airbus de l’informatique », selon la formule consacrée. Certes, Unidata en 1974 n’était pas encore à l’équilibre financier (comme c’est le cas aujourd’hui pour beaucoup de startup qui mettent du temps à quitter la zone rouge) et il allait falloir lui assurer un soutien financier assez long de la part des deux gouvernements français et allemand.



Au demeurant, Airbus et Unidata étaient pratiquement contemporains et créés sur le même modèle d’association intime destinée à se transformer ultérieurement en société unique, comme expliqué dans le livre. Seulement, le premier a merveilleusement réussi et le second a été torpillé dans l’œuf en 1974. Pourquoi la France s’est-elle encore une fois livrée à son sport favori : se tirer une balle dans le pied ?



Parce que Monsieur Ambroise Roux, Président du groupe CGE et considéré comme le « parrain » de l’industrie française, n’a pas vu l’intérêt de l’informatique et a subordonné toute son action à la réalisation de son ambition égoïste : prendre le contrôle du groupe Thomson, son partenaire au capital de CII et néanmoins devenu son grand rival. Thomson, désigné comme leader pour la conduite de la CII, avait de plus l’outrecuidance de vouloir concurrencer la CGE en se lançant dans les centraux téléphoniques, chasse gardée de Roux sur ce juteux marché des télécoms. Dès lors, Thomson devenait l’adversaire à abattre par tous moyens et le président de la CGE porta son attaque sur le programme le plus délicat et le plus en vue porté par Thomson : le Plan Calcul. Il entreprit une violente et habile campagne de dénigrement à l’encontre de la CII, dont il était pourtant actionnaire pour près de 50 %, lui causant en particulier le plus grand tort auprès de ses clients !



Le Président Pompidou, qui connaissait et appréciait l’industrie, avait été le très ferme soutien du Plan Calcul. Sa mort brutale, la période électorale et l’arrivée de Giscard, qui ne s’intéressait pas vraiment à l’industrie, voulait un Etat moins interventionniste et redoutait de collaborer avec les allemands offraient à Roux une occasion unique pour développer ses grands talents d’influenceur tous azimuts. Et c’est ainsi que, à peine installé à l’Elysée, Giscard décidait un complet changement de stratégie : arrêt complet du Plan Calcul, phagocytage (en vue de son extinction) de la CII par Honeywell - Bull qu’on faisait passer pour français alors qu’il n’était autre qu’une filiale d’Honeywell. CGE négocia avec Honeywell de très savants camouflages qui ne parvinrent pas à masquer le fait qu’Honeywell était le seul maître à bord.



Curieuse façon de lutter contre la domination américaine : en confier le soin à un américain !

Comme prévu, cette opération contre nature a lamentablement échoué : ce fut la longue et très coûteuse pour le contribuable descente aux enfers de Bull.



Curieux comportement d’un Président qui prétendait être un grand européen : torpiller l’embryon d’un possible airbus de l’informatique au profit d’une « solution américaine ».



Malheureusement, Ambroise Roux sût vraiment se montrer très convaincant.