Le report de la réforme des aides au logement coûte cher au budget de l'État

La réforme vise à prendre en compte les revenus actuels (« contemporanéisation ») des ménages bénéficiant des APL pour calculer les prestations. Elle devait intervenir dès le 1er janvier, mais le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, a indiqué dans un communiqué que la CNAF avait besoin de temps supplémentaire : des travaux de fiabilisation complémentaires sont « nécessaires » afin de garantir la mise en œuvre de la réforme dans de bonnes conditions, soulignait-il. D'où le report de quatre mois.



Actuellement, le montant des aides est calculé en fonction des revenus des ménages d'il y a deux ans. La réforme vise la prise en compte des revenus sur les douze derniers mois, des données qui seront actualisées tous les trois mois. Cette réforme vise à plus de justice et d'équité selon l'exécutif, mais elle est aussi synonyme d'économies pour les caisses publiques. Celles-ci doivent se monter entre 1,2 à 1,4 milliard d'euros… Or, le report a pour conséquence de réduire cette manne.