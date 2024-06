Le retour triomphal du tourisme chinois

En 2023, le secteur touristique mondial a retrouvé des couleurs après une période difficile marquée par la pandémie. Selon une étude de l'ONU Tourisme, les dépenses globales des touristes ont atteint 1.700 milliards de dollars, incluant les transports. Cette hausse significative est principalement attribuée au retour des touristes chinois sur la scène internationale.



Les Chinois, longtemps privés de voyages internationaux en raison des restrictions sanitaires, ont dépensé la somme colossale de 196,5 milliards de dollars l'année dernière. Cette reprise leur permet de reprendre la première place des touristes les plus dépensiers, position qu'ils avaient cédée aux Américains en 2022. Les voyageurs américains ont, quant à eux, dépensé 150 milliards de dollars, suivis des Allemands (112 milliards), des Britanniques (110 milliards) et des Français (49 milliards).



L’étude met également en lumière d’autres nationalités importantes dans le tourisme mondial, comme les Canadiens, les Italiens, les Indiens, les Russes et les Sud-Coréens.



Le classement des destinations préférées des touristes en 2023 reste dominé par la France, avec 100 millions de visiteurs internationaux. L’Espagne se place en deuxième position avec 85 millions de touristes, suivie par les États-Unis (66 millions), l’Italie (57 millions) et la Turquie (55 millions).



Une étude d'Atout France révèle cependant que, malgré son attrait massif, la France est perçue comme moins compétitive en termes de rapport qualité-prix, notamment face à l’Espagne et l’Italie. Ces deux pays séduisent les touristes par leur gastronomie locale et leurs villages pittoresques, souvent à des coûts plus abordables.



Derrière le Top 5 des destinations les plus prisées, on trouve le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Grèce et l’Autriche, des pays qui continuent d'attirer un nombre important de visiteurs.