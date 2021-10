Le revenu d’engagement pour les jeunes réservé à ceux qui en ont le plus besoin

À l’origine, le revenu d’engagement pour les jeunes devait être un dispositif neuf. Finalement, au lieu de bâtir un nouveau système, le gouvernement semble, selon Les Echos, vouloir se baser sur la Garantie jeunes opérée par les Missions locales et l'Accompagnement intensif des jeunes (AIJ) conduit par Pôle emploi, deux systèmes déjà existants. Ainsi les Missions locales et Pôle emploi devront gonfler leurs effectifs afin de pouvoir augmenter le taux d’encadrement permettant à plus de jeunes de bénéficier de ces aides supplémentaires.



L’AIJ est actuellement plafonnée à 1.500 euros. Ce plafond devrait tomber dans la mise en place de ce dispositif qui permettrait ainsi au jeune de toucher chaque mois des allocations. Attention, s’il n’y a pas d’engagement de la part du jeune bénéficiaire, le soutien financier sera suspendu.