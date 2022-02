Le salut vient du Musée L de Louvain-la-Neuve

Un aperçu concret des pratiques religieuses anciennes



Le second aspect qui domine et qui est mis en valeur par l’excellent travail de Matthieu Somon tient dans la recherche autour de la relation de nos ancêtres, pas si lointains, avec ces magnifiques objets. Il sont les intermédiaires, entre la foi des femmes et des hommes et leur dévotion.



Processions, posture d’autorité, touché, les statues sont un symbole actif entre les fidèles seuls ou en groupe, nobles ou paysans, et leur Dieu. Ils expriment sollicitations et reconnaissance, forment leurs vœux pour eux-mêmes et leurs proches. La statue accompagne leur communication et matérialise leur foi.

Le Christ des Rameaux, trésor de Wallonie, nous renvoie avec émotion à l’environnement initial de ces œuvres.



Enquête autour d’une copie d’une dormition de la Vierge



Le travail d’enquête de l’expert en art est également mis en avant autour d’une copie d’une dormition de la Vierge très précisément inspirée d’un relief attribué à Adriaen van Wesel et conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam.

Cette recherche évoque l’activité de l’expert en Art au service de la police criminelle et de la justice.





Vous l’aurez compris, l’exposition Formes du salut est riche de sens et d’émotions, elle donne à voir et à s’émouvoir devant un statuaire qui vient à notre rencontre au fil du temps et qui exprime par sa beauté naïve, mais aussi autoritaire, le rappel des valeurs essentielles de notre humanité précaire. Quelle que soit notre foi, le salut vient de la compréhension du bien et de la libération complète et définitive du mal.

À bon entendeur…