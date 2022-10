Le scandale de la « shrinkflation » cachée

La « shrinkflation », autrement le dit le fait de réduire la quantité d'un produit pour masquer l'inflation, n'est pas une pratique interdite par la loi. Ce qui l'est en revanche, c'est de ne pas changer le prix au kilo ou au litre. Dans cette période où les approvisionnements sont plus difficiles et où l'inflation frappe au porte-monnaie, les consommateurs sont invités à faire preuve de la plus grande prudence dans les rayons.



Car certains points de vente profitent de la situation pour augmenter leurs marges en n'appliquant pas de changement de prix sur les produits ayant réduit les portions. Une enquête de la DGCCRF (direction de la répression des fraudes) diligentée par Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, a sanctionné 38 établissements sur environ 340 points de vente contrôlés en un mois et demi.