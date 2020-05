Le secteur aérien veut redécoller dès le mois de juin

L'ensemble des compagnies aériennes ont cloué au sol la quasi-totalité de leurs avions depuis que l'épidémie de coronavirus a forcé la fermeture des frontières et la mise en place des mesures de confinement. Des dizaines de transporteurs sont depuis en grande difficulté, obligés de puiser dans la trésorerie pour maintenir les effectifs, voire supprimer une partie des emplois. Si les gouvernements ont déversé des dizaines de milliards de dollars et d'euros pour soutenir le secteur, les compagnies veulent reprendre les vols au plus vite. L'IATA propose aux autorités un plan de redémarrage qui permettra aux avions de reprendre une activité dès le mois de juin pour la France et les marchés domestiques en Europe.



« Ensuite au troisième trimestre, à partir de juillet, on aimerait rouvrir les marchés continentaux, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Asie-Pacifique. Et ensuite au quatrième trimestre, l'intercontinental », a expliqué Alexandre de Juniac au micro de France Inter. Le président de l'IATA, qui est aussi l'ancien PDG d'Air France, continue de discuter avec les gouvernements : à ce propos, ils ont une attitude « assez ouverte ».