Le secteur du luxe en Ile-de-France : un acteur immobilier en pleine expansion

Cette étude, relayée par Les Échos, analyse les mouvements dans les bureaux de plus de 1.000 m² en région parisienne sur les trois années suivant la pandémie de Covid-19. Elle montre que les entreprises du luxe ont largement profité de leurs déménagements pour augmenter leurs surfaces de bureaux.



Entre 2021 et 2023, 63 % des entreprises du secteur du luxe ayant déménagé dans des bureaux de plus de 5.000 m² ont augmenté leurs surfaces. Ce secteur a également fortement contribué à l'activité du marché francilien des bureaux, avec une hausse de 59 % du volume total de transactions (prises à bail et ventes à l'occupant) par rapport à la période 2017-2019, et une augmentation de 44 % du nombre de mouvements immobiliers.



Le secteur du luxe a ainsi été le plus dynamique de la période post-Covid, surpassant même le secteur de la pharmacie-santé (+48 % en volume et +8 % en nombre) et le secteur public (+33 % en volume et -15 % en nombre). À l'inverse, des secteurs comme la banque-finance-assurance (-42 % en volume et -19 % en nombre), la communication-création (-38 % en volume et -7 % en nombre) et la tech (-29 % en volume et -38 % en nombre) ont enregistré les plus fortes baisses.



Les performances exceptionnelles du luxe ces dernières années lui ont permis de naviguer « à contre-courant » des autres secteurs, qui ont tous cherché à optimiser leurs mètres carrés avec l'essor du télétravail. En effet, 56 % des mouvements de plus de 5.000 m² ont abouti à des réductions de surface entre 2021 et 2023, contre 37 % avant la pandémie. La banque-finance-assurance, par exemple, a vu 72 % de ses mouvements aboutir à des réductions de surface, avec une diminution médiane de 28 %.