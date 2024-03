Le « seuil de richesse » fixé à 3.860 € par mois

Louis Maurin, directeur de l’Observatoire, souligne l’importance de cette démarche : elle vise à fournir un cadre de référence pour comprendre les inégalités de revenus au sein de la société française. La distinction entre le niveau de vie médian et moyen est cruciale dans cette analyse, permettant de saisir plus finement les écarts de richesse.



L’Observatoire des inégalités met en lumière une réalité souvent sous-estimée : être considéré comme riche en France ne relève pas d’un seuil absolu mais d’une comparaison avec le niveau de vie médian. Cette approche souligne les écarts significatifs au sein de la société et invite à une réflexion sur la répartition des richesses.



En définissant clairement ce seuil, l’Observatoire souhaite contribuer au débat sur les inégalités et sur les politiques nécessaires pour les réduire. Cette démarche, loin de stigmatiser, vise à offrir une meilleure compréhension des dynamiques économiques et sociales à l’œuvre, dans un contexte où la question des revenus et de leur répartition est plus que jamais d’actualité.