Le site d'e-commerce Wish de nouveau référencé en France

Wish a retrouvé sa place au sein de Google et dans les boutiques d'applications d'Apple et de Google. Mais le site de commerce en ligne a dû s'engager à retirer les produits non conformes ou dangereux pointés par la DGCCRF, et à mettre en place des procédures de rappel et de retrait. Elle devra également limiter la présence de produits similaires à ceux qui ont été reconnus non conformes et dangereux.



Cela faisait un an que la plateforme travaillait avec Bercy pour revenir dans les bonnes grâces des pouvoirs publics : c'est chose faite. Mais la DGCCRF a prévenu que Wish subira une surveillance particulière pour vérifier si les engagements pris sont tenus. Par ailleurs, le ministère de l'Économie a fait la preuve que l'injonction numérique fonctionnait : gare aux sites de commerce qui iraient à l'encontre des demandes de la répression des fraudes…