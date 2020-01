Le site pour le remboursement des abonnements aux transports en commun ouvert ce vendredi

Ile-de-France Mobilités, qui organise les transports en commun à Paris et en Ile-de-France, la RATP et la SNCF ouvriront ce vendredi 31 janvier le site web qui va permettre aux usagers touchés par la grève dans les transports en décembre de demander le remboursement de leurs abonnements Navigo. Les trois partenaires confirment dans le communiqué que « l'ensemble des abonnés disposant d'un forfait de transport en Île-de-France actif en décembre pourront déposer une demande sur un site disponible à partir du 31 janvier 2020 ». Les usagers en question devront compléter un formulaire de demande en ligne qui sera disponible jusqu'au 12 mars. Le document peut être rempli depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.



Ces remboursements concernent 3 millions d'usagers, titulaires de forfaits Navigo mensuel et annuel, Navigo Solidarité Réduction Semaine et Réduction Mois, Navigo Semaine, Navigo Imagine'R et Navigo Annuel Tarif Senior. Les forfaits concernés peuvent être utilisés depuis la carte Navigo, en formule Découverte, ou encore depuis un smartphone.