Le ski européen face à la menace du réchauffement climatique

Le constat est sans appel, selon la dernière étude sur le sujet publiée sur la revue Nature Climate Change le 28 août 2023. Si le thermomètre mondial grimpe de +4°C, près de 98% des stations européennes pourraient disparaître. Même avec une hausse limitée à 2°C, plus de la moitié des stations seraient en danger. L’avenir paraît donc sombre, alors que les experts estiment que le ralentissement du réchauffement climatique semble de plus en plus voué à l’échec.



Face à cette menace, la production de neige artificielle, bien que considérée comme une bouée de sauvetage, présente des limites. Elle exige d'énormes quantités d'eau et d'énergie, aggravant l'empreinte carbone des stations. Surtout dans les pays fortement dépendants du charbon pour leur production d’électricité, comme certains pays de l’Est ou tout simplement l’Allemagne. De plus, dans certaines régions, les conditions climatiques rendent sa production inefficace.