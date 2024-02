Le smartphone est un objet du passé

Un smartphone c’est une puissance informatique, associée à un écran et une batterie. L’écran contraint à la forme et à la dimension, la batterie est aujourd’hui une nécessité, quant à la puissance informatique, elle s’est multipliée avec Internet.Le clavier et les haut-parleurs sont sortis du mobile.Si à l’origine un téléphone mobile répondait à l’appui des doigts, le clavier est passé dans l’écran pour être plus riche, et aujourd’hui la parole prend le dessus : nous parlons à notre smartphone, c’est la « speakulatity ».Quant à la fonction oreille, elle est sortie du smartphone avec les écouteurs ou des haut-parleurs en Bluetooth qui atteignent des qualités inimaginables aux premiers portables.L’écran est comme l’oreillette : il peut être minimal, projeté dans la main par la nouvelle informatique, il pourra être relayé par les lunettes en projection virtuelle captable d’un simple regard, il pourra être enroulable en format stylo toujours disponible, ou il pourra être un écran genre tablette comme les haut-parleurs Bluetooth.Cela vous semble trop futuriste ? On n’en est pas loin.Le dernier CES de Las Vegas, a présenté le R1 de Rabbit, un boitier de 6x6cm qui répond par le son à la parole. Humane a créé une broche de 4x4cm avec écran tactile qui répond à la voix par le son, des écouteurs ou peut projeter dans la main. L’IA multiplie la puissance de l’objet. Tous deux sont commercialisés.Disons que l’on en est aux premiers modèles … réduits, utilisant l’IA pour les fonctions essentielles du smartphone.Dans la même idée, la bague ou le collier ou la broche sont en attente. Samsung présenterait Galaxy Ring, donc la bague avec des fonctions de santé et de paiement en juillet. Pour l’instant, c’est l’écran qui manque. La batterie a une durée de fonctionnement limitée. Reste à la rendre chargeable là aussi en « wearable » soit par la lumière existante, soit en récupérant l’énergie voir l’électricité produites par le corps humains..Je repars en plongée.ProspectivisteDernier livre, juin 2023 : « Le chaos de la prospective et comment s’en sortir », éd. Kawa