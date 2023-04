Le smic va augmenter de plus de 2% le 1er mai

Le salaire minimum va augmenter de 2,19% le 1er mai, a indiqué le cabinet du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Cela va représenter une revalorisation de 30 euros pour le smic net mensuel, autrement dit 1.383 euros pour un équivalent temps plein. Elisabeth Borne, lors d'une visite dans un hypermarché en Eure-et-Loir, a annoncé la nouvelle en parlant d'une hausse d'un peu plus de 2%.



Le smic avait été relevé le 1er janvier de 1,81%, mais il est possible d'appliquer des changements durant l'année en fonction de l'inflation, en particulier quand elle franchit le seuil des 2%. Bien sûr, c'est le cas en ce moment : en mars, l'Insee a enregistré une hausse des prix sur un an de 5,7%. Lors de sa visite, la Première ministre a exhorté les entreprises à négocier « au plus vite » les grilles salariales pour ne pas pénaliser ceux qui gagnent un peu plus que le salaire minimum mais qui ne pourront pas bénéficier de la hausse automatique du 1er mai.